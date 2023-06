Frosinone, Grosso lascia: ha comunicato al club la decisione

FROSINONE - Fabio Grosso non allenerà il Frosinone nella prossima stagione . L'ex campione del Mondo, reduce dalla conquista della promozione in Serie A , ha comunicato al club la sua decisione: non rinnoverà il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Grosso, tutti gli scenari sul futuro

Si chiude dunque l'avventura di Grosso alla guida del Frosinone, che ora dovrà trovare un nuovo tecnico per la stagione in Serie A. Grosso lascia dopo due anni di esperienza sulla panchina gialloblù, culminati nella promozione ottenuta con tre giornate d'anticipo. La società dovrà trovare un nuovo tecnico e anche per l'ex campione del Mondo si aprono scenari sul futuro. È interessato a Grosso il Marsiglia, reduce dall'addio di Tudor. Nel club francese c'è il ds Javier Ribalta, che conosce Grosso dai tempi della Juventus e aveva già provato a trattare ai tempi del Parma. Sullo sfondo anche la Sampdoria, che deve concludere tutti i passaggi necessari per l'iscrizione in Serie B.