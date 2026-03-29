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domenica 29 marzo 2026
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Calò: "Frosinone, adesso la Serie A"

Intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio del centrocampista dei ciociari: "Una stagione straordinaria Ma il bello deve arrivare"
Daniele Ciardi
1 min
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In un campionato fin qui portato avanti in modo impeccabile dal Frosinone, la forza del gruppo costruito da Massimiliano Alvini sta rappresentando senza ombra di dubbio un ruolo determinate. Il tecnico di Fucecchio ha avuto bisogno anche delle qualità dei singoli. Caratteriali e morali, ancor prima che tecniche e tattiche. Una squadra giovanissima in cui c’è anche un ragazzo pi&

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