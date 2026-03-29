Calò: "Frosinone, adesso la Serie A"

In un campionato fin qui portato avanti in modo impeccabile dal Frosinone, la forza del gruppo costruito da Massimiliano Alvini sta rappresentando senza ombra di dubbio un ruolo determinate. Il tecnico di Fucecchio ha avuto bisogno anche delle qualità dei singoli. Caratteriali e morali, ancor prima che tecniche e tattiche. Una squadra giovanissima in cui c’è anche un ragazzo pi&