Genoa in A, Gilardino commosso: "Abbiamo fatto la storia"

GENOVA - "Una cavalcata incredibile": Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, definisce così il traguardo della promozione in Serie A, raggiunto oggi grazie al successo con l'Ascoli: "Un sogno raggiunto grazie a questi ragazzi e al pubblico che ci ha sempre sostenuto - ha dichiarato Gilardino a Sky - E' un qualcosa di straordinario e unico, mi commuovo perché questo sport è incredibile, aver riportato in A il Genoa resterà nella storia. E nella storia resteranno questi ragazzi che con un attaccamento incredibile si sono sacrificati. E' difficile che in una sola stagione una squadra ritorni in Serie A e ci siamo riusciti, è importante per tutti. Adesso è giusto festeggiare e gioire", ha concluso Gilardino.