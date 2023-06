Gilardino, la frase sui social che fa sognare i tifosi del Genoa

GENOVA - Alberto Gilardino ha contribuito, nella veste di allenatore, alla promozione del Genoa in Serie A : un ritorno, quello del Grifone, dopo appena un anno di Serie B. E ora si pensa alla prossima stagione: e anche per il tecnico è il momento di iniziare a pensare al futuro. Sui canali social Gilardino ha pubblicato una frase da molti interpretata come un sicuro indizio.

Cosa ha scritto Gilardino sui propri social?

Un messaggio sui social che sembra davvero la conferma che Alberto Gilardino siederà ancora sulla panchina del Genoa anche nella prossima stagione, quella del ritorno in Serie A: "Cari genoani, non vedo l'ora di ripartire. A prestissimo". Questo il messaggio apparso in un tweet sul profilo ufficiale del Genoa firmato dallo stesso Gilardino, che nell'ultima stagione è subentrato in panchina a campionato in corso, raggiungendo l'obiettivo della promozione in A.