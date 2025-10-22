Le mafie nel pallone: Juve Stabia sotto shock

Minacce, estorsioni, connivenze e attentati sono soltanto alcune delle parole che il calcio ha cominciato ad accogliere nel proprio vocabolario del malcostume. Come se non bastassero i conti in disordine, le scommesse clandestine, le aggressioni agli arbitri, le violenze fuori dagli stadi e le penalizzazioni che stravolgono in corsa gli equilibri dei campionati, da qualche mese il mondo del professionismo si sta riscoprendo invischiato negli ambienti criminali. Per questa ragione ieri è finita sotto amministrazione giudiziaria la Juve Stabia, sesta in classifica in Serie B a 13 punti e in piena zona playoff promozione. Si tratta del terzo club professionistico oggetto di una misura che scatta in risposta alla violazione del codice antimafia, applicando l’articolo 34, con l’obiettivo di togliere alle proprietà “influenzate” il controllo delle società per un anno (con possibile proroga di altri 6 mesi), affidandole a degli amministratori terzi nominati dal giudice. È già stato oggetto di questo provvedimento il Foggia, la cui proprietà era braccata dalla Società Foggiana, nota alle cronache come “la quarta mafia”, impegnata in atti indimidatori per costringere il presidente a svendere il sodalizio. Poi è toccato al Crotone, invischiato in questioni di ‘ndrangheta tra legami con la dirigenza e veri e propri atti indimidatori. Da questi provvedimenti emerge un quadro allarmante: il mondo imprenditoriale che ruota attorno al calcio risulta drammaticamente esposto alle pressioni mafiose. Il vaso di Pandora è stato appena scoperchiato e la sensazione è che siano in arrivo altri provvedimenti, anche nelle categorie inferiori dove le luci dei riflettori sono inevitabilmente più fioche.