Juve Stabia, omaggio a Paolo Piani
La società gialloblù, rappresentata dal Responsabile del Settore Giovanile Saby Mainolfi, ha omaggiato il segretario generale del settore tecnico della FIGC con la prima maglia della stagione 2025-26
COVERCIANO - La Juve Stabia, rappresentata dal Responsabile del Settore Giovanile Saby Mainolfi, ha omaggiato Paolo Piani, segretario generale del settore tecnico della FIGC, con la prima maglia gialloblù della stagione 2025/26 in occasione dei suoi 20 anni di servizio. Un gesto nobile della societá gialloblù, al momento diretta dagli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara, riconoscere il grande lavoro e soprattutto la grande professionalitá di Piani, vero motore del Settore Tecnico della Figc. Dal 2005 nel ruolo di Segretario Generale, vent'anni di grandi cambiamenti che ha vissuto il nostro calcio, tra regole nuove e ruoli nuovi, Paolo Piani è colui che coordina tutti i Corsi che si svolgono nell'Universitá del Calcio di Coverciano, è colui che seguendo le linee guida della Uefa e della Fifa, si occupa di formazione di tutti i ruoli tecnici del nostro calcio, dai tecnici ai direttori sportivi, passando per tutte le figure calcistiche,
del loro tesseramento, aggiornamento e inquadramento. Piani è membro del Jira Panel della Uefa: una commissione che ha il compito di rendere uniformi i criteri organizzativi dei corsi allenatore in Europa controllando i requisiti di ogni paese in base alle direttive Uefa
