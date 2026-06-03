Juve Stabia, ok all’aumento di capitale: il 10 giugno nuova udienza per la proprietà
Giornata importante per il futuro della Juve Stabia. Una volta archiviata l'udienza presso il Tribunale di Napoli, la società gialloblù ha reso noto quanto successo oggi, mercoledì 3 giugno, a 13 giorni dalla deadline che segna il termine ultimo per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Deliberato l'aumento di capitale, mentre ci sarà da attendere il 10 giugno per capire chi sarà il proprietario del club all'alba della stagione sportiva 2026/27.
Juve Stabia, ok all'aumento di capitale: ultimatum per l'imprenditore Francesco Agnello
Questa la nota ufficiale diffusa dal club di Castellammare dopo l'udienza andata in scena nella mattinata odierna presso il Tribunale di Napoli: "La S.S. Juve Stabia 1907 - si legge - rende noto che nella giornata odierna, mercoledì 3 giugno, presso il Tribunale di Napoli, si è svolta l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Alla seduta hanno preso parte il Sostituto Procuratore Nazionale dottor Antonello Ardituro e il Sostituto Procuratore della DDA dottor Francesco De Falco, i legali del signor Francesco Agnello, e i responsabili delle due manifestazioni d’interesse pervenute, il signor Alfredo Guerri in rappresentanza della Domus Srl e il mediatore della Swiss Gulf Holding Srl, società che hanno manifestato interesse all’acquisizione delle quote della S.S. Juve Stabia 1907".
"Nel corso dell’udienza, - prosegue il comunicato - gli amministratori giudiziari, dottor Salvatore Scarpa e dottor Mario Ferrara, hanno rappresentato che in data 1 giugno 2026, innanzi al Notaio Stefano Borrelli, è stato deliberato l’aumento di capitale della società ad euro 6.901.000, al fine di consentire il rispetto dei parametri FIGC necessari per l’iscrizione al campionato sportivo di Serie B 2026-2027. La richiesta di ricapitalizzazione è stata rivolta, in prima istanza, al signor Francesco Agnello, in quanto giuridicamente ancora titolare delle quote della Stabia Capital S.r.l., fissando come termine ultimo per l’adempimento le ore 23:59 di lunedì 8 giugno, e poi a seguire alle due società che hanno presentato manifestazione d’interesse e presenti nella prima seduta. Il Tribunale ha disposto l’aggiornamento dell’udienza a mercoledì 10 giugno alle ore 12:30".