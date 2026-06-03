Juve Stabia, ok all’aumento di capitale: il 10 giugno nuova udienza per la proprietà

Giornata importante per il futuro della Juve Stabia . Una volta archiviata l'udienza presso il Tribunale di Napoli, la società gialloblù ha reso noto quanto successo oggi, mercoledì 3 giugno, a 13 giorni dalla deadline che segna il termine ultimo per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B . Deliberato l'aumento di capitale , mentre ci sarà da attendere il 10 giugno per capire chi sarà il proprietario del club all'alba della stagione sportiva 2026/27.

Juve Stabia, ok all'aumento di capitale: ultimatum per l'imprenditore Francesco Agnello

Questa la nota ufficiale diffusa dal club di Castellammare dopo l'udienza andata in scena nella mattinata odierna presso il Tribunale di Napoli: "La S.S. Juve Stabia 1907 - si legge - rende noto che nella giornata odierna, mercoledì 3 giugno, presso il Tribunale di Napoli, si è svolta l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Alla seduta hanno preso parte il Sostituto Procuratore Nazionale dottor Antonello Ardituro e il Sostituto Procuratore della DDA dottor Francesco De Falco, i legali del signor Francesco Agnello, e i responsabili delle due manifestazioni d’interesse pervenute, il signor Alfredo Guerri in rappresentanza della Domus Srl e il mediatore della Swiss Gulf Holding Srl, società che hanno manifestato interesse all’acquisizione delle quote della S.S. Juve Stabia 1907".

"Nel corso dell’udienza, - prosegue il comunicato - gli amministratori giudiziari, dottor Salvatore Scarpa e dottor Mario Ferrara, hanno rappresentato che in data 1 giugno 2026, innanzi al Notaio Stefano Borrelli, è stato deliberato l’aumento di capitale della società ad euro 6.901.000, al fine di consentire il rispetto dei parametri FIGC necessari per l’iscrizione al campionato sportivo di Serie B 2026-2027. La richiesta di ricapitalizzazione è stata rivolta, in prima istanza, al signor Francesco Agnello, in quanto giuridicamente ancora titolare delle quote della Stabia Capital S.r.l., fissando come termine ultimo per l’adempimento le ore 23:59 di lunedì 8 giugno, e poi a seguire alle due società che hanno presentato manifestazione d’interesse e presenti nella prima seduta. Il Tribunale ha disposto l’aggiornamento dell’udienza a mercoledì 10 giugno alle ore 12:30".