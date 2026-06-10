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La Juve Stabia ha un nuovo patron, ora corsa contro il tempo per iscriversi

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto idoneo il nuovo proprietario: il 16 giugno scade la finestra per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B
3 min

La Juve Stabia può tirare un sospiro di sollievo. Il Tribunale di Napoli, alla seconda udienza dopo quella di mercoledì scorso, ha ritenuto idoneo Alfredo Guerri come nuovo patron del club campano. L'imprenditore, già main sponsor della squadra con la sua Domus srl, ha dunque acquisito le quote societarie salvando il club dal baratro. Dopo mesi di agonia tra amministrazione giudiziaria e proprietà che scompaiono, è festa per i tifosi stabiesi che nella scorsa settimana avevano espresso il proprio endorsement per il passaggio di proprietà a Guerri. Ora però c'è poco tempo per festeggiare per la proprietà dato che è iniziata la corsa contro il tempo per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

La Juve Stabia è salva: Guerri il nuovo patron

Il club ha ufficializzato il tutto con un comunicato: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che oggi, mercoledì 10 giugno, si è tenuta presso il Tribunale di Napoli l’udienza presieduta dalla dott.ssa Teresa Areniello. Hanno partecipato all’incontro il Sostituto Procuratore Nazionale, dott. Antonello Ardituro, il Sostituto Procuratore della DDA, dott. Francesco De Falco, i legali del sig. Francesco Agnello, nonché Alfredo Guerri, in rappresentanza della Domus Srl, società che ha manifestato interesse all’acquisizione delle quote del club, accompagnato dal proprio legale".

Juve Stabia, ricapitalizzazione per l'iscrizione in B

La nuova proprietà dovrà farsi carico della ricapitalizzazione della società, necessaria per l'iscrizione in Serie B: termine ultimo fissat per il 16 giugno. La nota ufficiale prosegue: "Nel corso dell’udienza, Alfredo Guerri ha presentato al Tribunale una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione all’operazione di ricapitalizzazione deliberata il 1° giugno 2026 dagli amministratori giudiziari, dott. Salvatore Scarpa e dott. Mario Ferrara. L’iniziativa rappresenta un passaggio cruciale per garantire la continuità aziendale e il pieno rispetto degli adempimenti previsti. La S.S. Juve Stabia 1907 ringrazia la Dottoressa Nunzia Brancati, il Questore Riccardo Buonomo e tutti coloro che hanno operato con dedizione e competenza per salvare il club gialloblù e assicurarne la continuità".

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