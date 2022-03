Lecce, mirino sull'Ascoli: terapie per Faragò, personalizzato per Di Mariano

LECCE - Dopo la vittoria di Monza, il Lecce nel pomeriggio odierno è tornato ad allenarsi. L'impegno dì mercoledì al Via del Mare con l’Ascoli è alle porte e quindi Baroni e lo staff hanno diviso la squadra in due. I giocatori impiegati ieri hanno svolto un lavoro di scarico, mentre per gli altri allenamento regolare. Capitolo infortunati: terapie fisiche per Faragò per via di una lesione di primo grado al bicipite femorale, lavoro personalizzato per Di Mariano alle prese con un risentimento muscolare, differenziato per Demarku, out da ormai tre settimane per un intervento di appendicite acuta. Domani pomeriggio è prevista la seduta di rifinitura.