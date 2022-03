Lecce, Baroni: "Con tante gare vicine è la testa a fare la differenza"

LECCE - Il campionato di Serie B è atteso dal terzo turno infrasettimanale consecutivo, penultimo atto di un tour de force che vedrà il campionato cadetto scendere di nuovo in campo nel week-end prima di poter riposare una intera settimana. Una situazione non facile per nessuno, come sottolinea il tecnico del Lecce Marco Baroni alla vigilia della sfida con l'Ascoli: "La situazione del campionati è anomala - sottolinea l'allenatore giallorosso - e tutti ne stiamo pagando le conseguenze, ma non bisogna cercare alibi di alcun tipo. La priorità è il lavoro su attenzione e determinazione, che contro l’Ascoli saranno fondamentali visto che si tratta di una squadra viva e di carattere: basta vedere come ha recuperato durante l’ultima partita. Attenzione e compattezza saranno fondamentali perché solo la testa fa la differenza in questa situazione. Sulla formazione ho ancora dei dubbi, voglio prima capire le condizioni della squadra. Di sicuro chi ha giocato meno avrà la sua occasione, ma c’è anche il Perugia a cui pensare". I dubbi di formazione, per Baroni, sono ancora tanti: "Devo ancora fare una riflessione, le scelte vanno fatte anche pensando alle mosse a gara in corso. Simic ci ha dato un contributo importante, ma non ha mai giocato per 90 minuti. Anche Tuia non ha la migliore condizione possibile. Su Faragò preferisco si esprima prima il medico. Listkowski è tra i giocatori che devo valutare visto che è reduce da una botta contro il Monza. Asencio è pronto, sarebbe sceso in campo se non fossi stato obbligato ad altre scelte contro il Monza. Ma appena ci sarà la possibilità entrerà. Majer è un giocatore importante per noi, se non gioca questa gara andrà in campo in quella dopo. Non è però escluso che possa entrare a gara in corso: con tante gare ravvicinate c’è bisogno di tutti".