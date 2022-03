Lecce, Plizzari a riposo. Terapie per Faragò, differenziato per Demarku e Di Mariano

LECCE - Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale con l'Ascoli, il Lecce capolista della serie B, in mattinata è tornato in campo. Focus incentrato sulla partita di Perugia dove ci sarà anche Lucioni che rientrerà dall squalifica. Per quanto riguarda gli infortunati, è rimasto a riposto Plizzari per un trauma distorsivo alla caviglia destra patito ieri nella seduta di rifinitura, solo terapie per Faragò, mentre hanno lavorato in differenziato i soliti noti: Demarku e Di Mariano. Domani è prevista una seduta mattutina.