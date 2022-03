Lecce, Gendrey torna in gruppo e punta il Brescia

LECCE - Buone notizie per Marco Baroni, tecnico del Lecce, a pochi giorni dalla super sfida con il Brescia. L'allenatore giallorosso ritrova infatti in gruppo Vlentin Gendrey, tornato in gruppo dopo alcuni giorni di lavoro differenziato per recuperare da guai muscolari. Il difensore proverà a dare il suo contributo sabato contro le rondinelle di Filippo Inzaghi, ma sarà l'unico dei lungodegenti leccesi a recuperare. Rimangono infatti indisponibili i vari Di Mariano, Strefezza, Faragò, Gabriel (alle prese con le terapie dopo la lesione muscolare accertata nella giornata di martedì) e Calabresi. Quest'ultimo è stato precuazionalmente escluso dal lavoro con il resto dei compagni per l'insorgere di un fastidio muscolare: lo staff medico giallorosso terrà sotto controllo le sue condizioni nei prosismi giorni per capire se potrà essere recuperato in tempo per la sfida in programma al Via del Mare.