Lecce, Baroni: "Voglia, concentrazione e zero errori: col Brescia si vince così"

LECCE - Il menù del fine settimana di Serie B propone uno di quei match da non perdere per nessun motivo. Lecce-Brescia potrebbe essere uno dei crocevia fondamentali di questo campionato: "Si tratta di una partita che va oltre i valori delle singole squadre - assicura il tecnico giallorosso Marco Baroni - serviranno voglia, concentrazione e non bisognerà sbagliare niente. Quest’anno la Serie B ha la media punti più alta delle ultime nove stagioni e questo deve farci riflettere sulla bontà del nostro cammino. I ragazzi hanno giocato una lunga serie di partite ravvicinate, mostrando di avere energie e di dare tutto per questa maglia. Abbiamo gli stessi punti che aveva l'Empoli dello scorso anno, ma in un campionato molto più difficile. Sino all'ottava in classifica chiunque può ambire ai primi due posti. Anche per questo abbiamo bisogno del nostro pubblico, che finora non ci ha mai lasciati soli ma che in questa fase può diventare determinante per dare emotività alle partite. La nostra gente può darci quella spinta positiva che ti fa recuperare le ultime energie. Ho scoperto l'importanza del tifo a Lecce 34 anni fa. Da allora l'attaccamento ai colori, se possibile, è aumentato ancora. Voglio che i ragazzi mettano in campo tutto quel che hanno perché i tifosi vadano via dallo stadio fieri di noi". Da definire ancora gli undici titolari in casa Lecce: "Devo valutare bene la situazione a destra in difesa - spiega il tecnico - e le condizioni di Strefezza. Ci sono uomini che hanno dato tantissimo in questi mesi, è normale che ci siano dei giocatori con qualche problema. Sarà fondamentale poter fare affidamento su chi è stato meno utilizzato. Valuterò anche parlando coi ragazzi, cercando di capire cosa sentono dentro: ho bisogno di prestazioni di altissimo livello da parte di tutti. Vincerà chi sbaglierà meno. Il Brescia nell’ultimo quarto d’ora ha conquistato 14 punti, questo vuol dire che hanno cambi di qualità. Dopo i play-off dello scorso anno hanno messo nella rosa Bajic, Palacio, Tramoni, Behrami, Proia ed altri giocatori di grande valore".