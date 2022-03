Lecce, Sticchi Damiani: "Siamo la sorpresa del campionato"

LECCE - Il Lecce sta lottando per conquistare la vittoria del campionato di Serie B, ma il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani definisce la sua squadra la "sorpresa" della stagione, e non la favorita per la promozione. Il numero uno salentino pone infatti l'accento sull'età media della rosa, ricca di giovani alla prima esperienza di alto livello: "Il campionato di Serie B - sottolinea in conferenza stampa il presidente del Lecce - si sta confermando molto equilibrato: lo dimostrano le sei squadre raccolte in soli 5 punti. Tutti guardano a noi come ai favoriti per la vittoria del campionato, ma quello davvero mi preme sottolineare è noi siamo una sorpresa. Stiamo lanciando tantissimi giovani alla prima esperienza a questi livelli, e lo facciamo con coraggio e senza paura. I ragazzi si stanno misurando contro squadre costruite per la Serie A, ma nonostante questo tengono botta contro qualunque avversario e lo fanno con una precisa identità. Rivedendo la gara col Brescia, abbiamo schierato a centrocampo Hjulmand, Helgason e Bjorkengren, mentre davanti giocava il 2001 Rodriguez e in porta il 2000 Plizzari. Dire che siamo obbligati a vincere significa non dare il guisto valore a quanto fatto finora. Corvino e Trinchera hanno rischiato investendo su profili sconosciuti, poi ci ha pensato Baroni a renderli pronti per partecipare ad una competizione più difficile. Tante squadre, anche della massima serie, erano interessate ai nostri gioielli, ma ho scelto di non cedere nessuno proprio per giocarmi a viso aperto l’opportunità di conquistare la promozione".