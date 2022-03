Lecce, l'emergenza di Baroni continua: col Parma in dubbio 6 giocatori

LECCE - Il Lecce è tornato subito a lavoro dopo la sfida di Cosenza che è costata ai giallorossi di Marco Baroni la vetta della classifica di Serie B. Il tecnico deve fare ancora i conti con i tanti indisponibili: a Parma rischia di dover rinunciare a ben sei giocatori. Oltre ai due lungodgenti Bleve e Gabriel, bloccati ancora in infermeria dai rispettivi guai muscolari, hanno svolto lavoro differenziato Di Mariano, Helgason, Faragò e Tuia. Tutti loro proveranno a stringere i denti per parendere parte alla trasferta in casa di Buffon e compagni, ma l'ultima parola spetterà allo staff medico che dovrà valutare le loro condizioni da qui a sabato.