Lecce, Baroni: "Stiamo dando fondo a tutte le nostre energie"

LECCE - Alla vigilia di una partita delicata come quella contro il Parma, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha voluto innanzitutto ringraziare il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani che pochi gorni fa ha difeso il progetto nato la scorsa estate: "Ringrazio il presidente per le parole - ha sottolineato Baroni in conferenza stampa - ha dato forza e sostegno a tutti ricordando che il progetto è partito a giugno con un cambiamento tecnico oltre che di sistema di gioco. Non difendo a prescindere il mio lavoro, ma parlano i numeri. Il presidente lo ha difeso il nostro progetto e io ne sono grato. Sono orgoglioso di far parte di una società dove ci sono uomini dai valori importanti, che oggi non sono più così frequenti da trovare. I progetti hanno bisogno di sostenitori, non demolitori. Il nostro gioco si basa sulla qualità offensiva e difensiva, il campo parla chiaro e voglio ricordare che veniamo da 52 giorni dove abbiamo fatto 14 gare e altrettanti pre e post gara. Se pensiamo alla preparazione e al defaticante rimangono solo dieci allenamenti. Questi ragazzi sono uomini, non macchine da guerra, e stanno dando fondo a tutte le energie fisiche, mentali, di attenzione e determinazione". Il tutto incentrato sull'ultima fatica prima della sosta, quella in programma al Tardini sabato alle 14: "Giocheremo - spiega Baroni - contro una squadra che, secondo gli esperti, vale il doppio della nostra. Noi, però, abbiamo una forza dentro che non ci farà lasciare nulla di intentato: saremo coraggiosi, vogliosi e determinati. Il Lecce non molla mai. Di Mariano? Non porto giocatori a fare le gite: è disponibile, anche se chiaramente non per 90′. Helgason si è allenato bene, ha avuto un problema alla caviglia ma è arruolabile. Per la difesa devo prima parlare con Tuia, poi vedremo. Per fortuna arriva la pausa, periodo in cui torneremo a lavorare con attenzione e cura dei dettagli. Quest’ultimo periodo è stata una carneficina per tutti, ma per noi in special modo vista la difficoltà di molte trasferta. In ogni caso non vogliamo alibi di nessun genere".