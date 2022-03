LECCE - Il Lecce continua a preparare la sfida contro il Frosinone. In mattinata i giallorossi, si sono ritorvati al campo d'allenamento dell'Acaya, dove erano presenti pure i nazionali Plizzari ed Helgason. Ancora differenziato per il portiere Gabriel, mentre Simic ha dovuto interrompere la sessione d'allenamento per un trauma contusivo alla caviglia destra. Domani seduta di rifinitura mattutina.