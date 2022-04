Baroni "Lecce straordinario nel sopperire alle assenze"

LECCE- Nella conferenza stampa che anticipa la sfida alla SPAL, ha parlato così il tecnico dei giallorossi Marco Baroni."C'è stata la possibilità di recuperare tutti, come ho sempre detto questa squadra è stata straordinaria nel sopperire alle assenze con compattezza e sacrificio, ma avere adesso tutti è importante, si possono avere più risorse e sono felice quando c'è da fare delle scelte. E' rientrato anche Gabriel, l'ho visto motivato: faremo una chiacchierata e vederemo". Sulla gara contro gli estensi: "Non c'è una gara fotocopia, ogni gara ha delle insidie a parte, l'unica cosa che accomuna tutte le partite è che vincere non è mai facile in B. L'avversario è importante, è incappato in una stagione sotto le attese ma ha una rosa di tutto rispetto: sarà una sfida difficile, ma questo lo sappiamo già. Le loro assenze? Io mi concentro solo sui miei ragazzi. Siamo una squadra che vive di pressione, se questa manca vuol dire che siamo a casa, è la gestione della pressione che conta, ma i ragazzi hanno dimostrato di saper giostrare questo aspetto: sono sicuro che la squadra c'è e farà bene da qui a fine campionato. E' una squadra che sa donarsi, che sa dare tutto, e quando ci sono queste componenti si è già un passo avanti, in più c'è anche gioia". In conclusione: "E' un momento in cui si deve lavorare tutti insieme, il mio pensiero è rivolto a tenere tutti con l'attenzione a mille".