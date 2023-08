Modena, presentate le maglie della nuova stagione: il video è suggestivo!

MODENA - Cresce l'attesa in casa Modena per la stagione di Serie B ormai alle porte. Il club gialloblù ha infatti presentato in data odierna (9 agosto) le nuove maglie da gioco, sfruttando lo slogan "La nostra città, la nostra maglia", scelto per la campagna abbonamenti dello stadio 'Braglia'. Le nuove divise gialloblù sono state rese note con un suggestivo video che mette in risalto la quotidianità modenese: sono infatti i cittadini, nonché tifosi gialloblù, i protagonisti del lancio delle casacche.