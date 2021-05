Serie B, il Monza ha scelto: via Brocchi, panchina a Stroppa

MONZA - Il Monza ha reso noto, sul proprio sito web, di aver rescisso il contratto che vincolava la società all'allenatore Christian Brocchi per poi procedere alla nomina del nuovo allenatore Giovanni Stroppa. Ex giocatore anche di Inter, Verona, Milan e Lazio, per Brocchi si tratta della fine della terza esperienza da tecnico di un club dopo il Milan del 2016 (quando subentrò a Mihajlovic) e il Brescia nel 2016/17, mentre Stroppa aveva avuto la sua ultima esperienza sulla panchina del Crotone, prima di essere licenziato lo scorso 1° marzo. Il comunicato su Stroppa: "AC Monza comunica che Giovanni Stroppa sarà dal 1 luglio il nuovo allenatore della prima squadra. Bentornato Giovanni!". Successivo a quello sull'ex allenatore: "AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto. AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera".