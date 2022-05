Berlusconi: "Monza, impresa storica, sogno scudetto e Champions"

PISA - E' il presidente e il primo tifoso, proprio come ai tempi del Milan. Silvio Berlusconi esulta per la prima storica promozione in Serie A del Monza: "E' un traguardo incredibile ma meritato, dopo aver disputato un grande campionato. Non vediamo l'ora di sfidare il Milan nel derby". Una grande gioia per i brianzoli, cui Berlusconi dedica il lavoro di quattro lunghi anni: "Questo club, nato nel 1912, non aveva mai conosciuto la massima serie, siamo felici per i tifosi". Poi, la smisurata ambizione che sempre ha caratterizzato l'ex-premier: "Puntiamo allo scudetto e alla Champions League".