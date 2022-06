Monza, Galliani: "Obiettivo parte sinistra della classifica"

MONZA - "Mercato? Come sapete il Monza avrà un nuovo responsabile dell'area tecnica, François Modesto. Ritengo che sia molto capace e farò lavorare lui. Sensi e Pinamonti? Vediamo, non facciamo nomi". Lo ha dichiarato Adriano Galliani, ad del Monza, al termine dell'Assemblea di Lega: "Obiettivi? La parte sinistra della classifica, dal primo al decimo posto. Filo diretto di mercato con Milan e Inter? I rapporti sono ottimo, vediamo poi, non so. Il Monza ha un problema: nelle liste di Serie A servono 4 giocatori del vivaio. Il Monza, non essendo stato in B da oltre 20 anni, non ha giocatori allevati. L'unico è Pessina, ma che andiamo a prendere Pessina? Ma dobbiamo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi che possano essere titolari, oppure si ha una rosa di 21 giocatori. Pirola? E' un 2002 italiano, parleremo con l'Inter. Messias? Non è italiano... ma è un buon giocatore. Ounas? Già Stroppa mi rompe coi giocatori del Crotone, non pensavo che anche i giornalisiti.... Dovremo fare una buona squadra, ci sarà molto da lavorare. Ci sono società strutturate per stare in A e la stanno facendo da anni, come Atalanta, Sassuolo, Udinese, lo stesso Verona. Bisogna seguire quel gruppo e non stare in quello che sale e scende di continuo. Sabatini? Ho parlato con Walter, di calcio ne capisce tanto. Ma già non riesco a seguire le mie cose, figuriamoci quelle degli altri...".