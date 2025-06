Monza, vicina la cessione del club a investitori americani: come sarà il nuovo organigramma

MONZA - Gli americani pronti a sbarcare a Monza. Sempre più vicina infatti la cessione del club brianzolo a un gruppo di investitori statunitensi , rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni (ex Ceo della Roma) .

Monza, vicina la cessione del club

Proprio Baldissoni, in caso di chiusura della trattativa (che ha avuto un'accelerazione nelle ultime ore), andrebbe a ricoprire il ruolo di amministratore delegato ora occupato da Adriano Galliani, storico dirigente e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi che potrebbe restare come presidente per garantire una sorta di continuità e facilitare almeno in un primo momento la fase di transizione. Ad assumere la carica di direttore sportivo sarebbe invece Nicolas Burdisso, che in Italia ha giocato a difensore con Inter, Roma, Genoa e Torino e da dirigente ha avuto già delle esperienze con il Boca Juniors e poi con la Fiorentina.