Monza, ufficiale la vendita del club a fondo Usa: le cifre dell'accordo e il ruolo di Galliani

La Fininvest ha ufficializzato l'accordo per la cessione dell'AC Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures, assistito dallo Studio Tonucci & Partner, che prevede un primo trasferimento dell'80% delle quote questa estate. Poi, il restante 20%, sarà ceduto entro giugno 2026. "Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua", si legge nel comunicato.