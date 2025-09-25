Monza, completata la cessione agli americani: Galliani annuncia l'addio

Si chiude un'era in casa Monza . Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno finalizzato nella mattinata odierna il closing relativo alla cessione dell'80% delle quote alla società di Brandon Berger. Ai titoli di coda anche l'avventura di Adriano Galliani in biancorosso.

Monza, c'è il closing: completata la cessione alla società di Brandon Berger

Il Monza passa nelle mani di Beckett Layne Ventures, società guidata da Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. C'è il closing per la cessione dell'80% delle quote del club brianzolo, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Il tutto per una valutazione complessiva pari a 45 milioni di euro.

Galliani annuncia l'addio al Monza: "Una scelta difficile"

A margine dell'operazione, Adriano Galliani ha comunicato alla nuova proprietà la volontà di non proseguire la sua avventura al timone del club biancorosso: "Una scelta difficile - ha spiegato l'ex amministratore delegato del Milan - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".