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I giovani del Monza a lezione da mister Paolo Bianco: l’impegno del club tra identità e sociale

Creare identità e valorizzare il vivaio brianzolo, questo l'obiettivo dell'iniziativa del club biancorosso
2 min
TagsMonzaSerie B
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Un intero allenamento agli ordini di coach Bianco e dello staff della Prima Squadra: il progetto, partito nel weekend, ha già visto coinvolti diversi prospetti del Settore Giovanile del Monza e conoscerà nuove tappe nelle prossime settimane.

Monza, i giovani talenti al lavoro con Paolo Bianco

L’obiettivo è quello di lavorare da una parte sugli aspetti individuali di ciascun ragazzo, dall’altra di continuare a creare identità e valorizzare il vivaio biancorosso. Un’idea che ha trovato il favore della proprietà, gli americani del Beckett Layne Ventures, impegnati nel percorso di risalita del Monza verso la Serie A.

Se l’obiettivo-promozione sembra alla portata nel breve termine, il club non ha rinunciato a gettare le basi per il futuro e in questi mesi ha prestato particolare attenzione ai programmi rivolti ai ragazzi: l’allenamento si trasforma così non solo in un’occasione di apprendimento per i giovani calciatori, ma rientra in un più vasto piano di crescita del serbatoio del Monza.

L’allenatore Paolo Bianco ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa e assieme al suo staff ha dato l’opportunità ai ragazzi di riflettere e lavorare sui propri punti di forza e sugli aspetti da migliorare.

Nella settimana che precede la Pasqua, il Club ha colto inoltre l’occasione per portare avanti i propri programmi rivolti al sociale: durante una sessione della Prima Squadra sono stati accolti i ragazzi dell’Associazione Il Veliero, realtà nata nel 2003 da un gruppo di genitori di giovani con disabilità.

Iniziative diverse, ma unite da un filo comune: il calcio che trova nel campo il punto di partenza di un percorso di formazione, inclusione e crescita.

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