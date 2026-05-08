Monza, è morto l'ex presidente Nicola Colombo. Squadra in campo con il lutto al braccio
Lutto per il Monza che piange la scomparsa a 57 anni di Nicola Colombo, ex presidente biancorosso. Imprenditore brianzolo, il 2 luglio 2015 acquistò l'A.C. Monza Brianza all'asta fallimentare, dando vita alla società attuale e riportando il club tra i professionisti. Sotto la sua presidenza, i Biancorossi vinsero il girone B di Serie D nel campionato 2016-2017 con 80 punti, conquistando lo scudetto tricolore di categoria e tornando in Lega Pro a due anni dal fallimento. "Il suo intervento fu decisivo per consentire al Monza di proseguire la propria storia ultracentenaria nel momento più difficile - ricorda oggi il club - Il 28 settembre 2018 cedette la società a Fininvest, aprendo la strada a una nuova fase culminata con la storica promozione in Serie A". Il Monza, nel prepartita della gara di stasera contro l'Empoli, gli dedicherà un momento di commemorazione e la squadra scenderà in campo col lutto al braccio.
Le parole di Galliani sulla scomparsa di Colombo
"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore brianzolo ed ex presidente del Monza, al quale mi legavano amicizia, stima e la comune passione per il calcio. Nicola ha rappresentato una figura determinante per il Monza che, solo grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha potuto mantenere viva la storia e la tradizione sportiva della città in anni complessi, permettendo al club di guardare al futuro con fiducia e continuità. Un percorso che dal 28 settembre 2018 è stato portato avanti dal Presidente Berlusconi, conducendo l'AC Monza alla storica promozione in Serie A. Di Nicola conserverò il ricordo di una persona seria, appassionata e profondamente legata ai valori dello sport. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla sua famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano Galliani.