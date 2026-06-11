Monza, Baldissoni: "Ci aspettiamo le dimissioni di Bianco. E su Vanoli..."

Giornata importante in casa Monza , dove è andata in scena una conferenza stampa che ha visto protagonista l'amministratore delegato del club brianzolo, Mauro Baldissoni , chiamato a chiarire la posizione della società rispetto alla situazione di Paolo Bianco . L'allenatore, sotto contratto fino a giugno 2028 , ha manifestato la volontà di lasciare Monza e di sposare il progetto tecnico del Pisa , neoretrocesso in Serie B.

Monza, Baldissoni: "Ci aspettiamo le dimissioni di Bianco"

Così Mauro Baldissoni in conferenza stampa a proposito dell'imminente addio di Paolo Bianco: "Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto "dimettiti". Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto". E poi ha aggiunto: "Ci aspettiamo che si dimetta. Pisa? Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club".

Monza a caccia del nuovo allenatore: "Vanoli? Non facciamo nomi"

Monza ora alla ricerca di un nuovo allenatore, per affrontare al meglio la Serie A che verrà. Sul tema, l'ad Baldissoni non si è sbilanciato, pur svelando un contatto registrato nella mattinata odierna: "Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi. Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro, ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà".