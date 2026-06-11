Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Monza, Baldissoni: "Ci aspettiamo le dimissioni di Bianco. E su Vanoli..."

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato del club brianzolo dopo l'intesa raggiunta tra il tecnico e il Pisa
2 min
TagsMonzaBaldissoniPaolo Bianco
Monza

Monza

Tutte le notizie sulla squadra

Giornata importante in casa Monza, dove è andata in scena una conferenza stampa che ha visto protagonista l'amministratore delegato del club brianzolo, Mauro Baldissoni, chiamato a chiarire la posizione della società rispetto alla situazione di Paolo Bianco. L'allenatore, sotto contratto fino a giugno 2028, ha manifestato la volontà di lasciare Monza e di sposare il progetto tecnico del Pisa, neoretrocesso in Serie B.

Monza, Baldissoni: "Ci aspettiamo le dimissioni di Bianco"

Così Mauro Baldissoni in conferenza stampa a proposito dell'imminente addio di Paolo Bianco: "Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto "dimettiti". Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto". E poi ha aggiunto: "Ci aspettiamo che si dimetta. Pisa? Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club".

Monza a caccia del nuovo allenatore: "Vanoli? Non facciamo nomi"

Monza ora alla ricerca di un nuovo allenatore, per affrontare al meglio la Serie A che verrà. Sul tema, l'ad Baldissoni non si è sbilanciato, pur svelando un contatto registrato nella mattinata odierna: "Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi. Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro, ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Monza

Da non perdere

Burdisso saluta il MonzaIl Monza torna in Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS