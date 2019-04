Serie B Palermo, ufficiale: Delio Rossi è il nuovo allenatore

PALERMO - La notizia era nell'aria, ma l'ufficialità si è avuta solo stamani: Delio Rossi è il nuovo tecnico del Palermo. Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato Roberto Stellone e riabbraccia i colori rosanero dopo dieci anni: tra il 2009 e 2011 guidò infatti quella che era la squadra di Maurizio Zamparini. Prima di quell'esperienza, Rossi può vantare una Coppa Italia conquistata con la Lazio (di lui i biancocelesti si ricordano anche per il tuffo nel Gianicolo dopo un derby vinto), club che allenò per quattro anni, mentre dopo la fase palermitana ha guidato Fiorentina, Sampdoria, Bologna e lo scorso anno il Levski Sofia in Bulgaria.

Nestorovski trascina il Palermo: Brescia a 4 punti

Ecco il comunicato con cui il Palermo ne ha annunciato l'ingaggio: "L'U.S. Città di Palermo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Delio Rossi. Il tecnico, che si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2019, dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Tenente Onorato di Boccadifalco (a porte chiuse)".