Il City Group si presenta: "Con lavoro e pazienza riporteremo il Palermo in A"

PALERMO - E' un giorno importantissimo in casa Palermo, quasi storico, è quello della presentazione della nuova società. Il presidente Dario Mirri e Ferran Soriano, ceo del Manchester City hanno illustrato in conferenza stampa il nuovo progetto rosanero. Per primo ovviamente ha preso la parola il presidente Mirri: "Sono orgoglioso, felice e commosso. Ho fatto tutto quello che potevo, adesso ho l'orgoglio e la felicità di passare il Palermo nelle migliori mani possibili. Il City Group è il massimo, non solo per aspetti economici, perchè darà una migliore organizzazione e un futuro al club. E' compito della città, adesso, raccogliere questa opportunità. Mi aspetto che si vada nella stessa direzione, come accaduto negli ultimi sei mesi. La mia eredità è il futuro che il Palermo merita e ho sempre sognato".