Palermo, prende forma il modello City

PALERMO - Il nuovo Cda del Palermo è stato definito. Se Giovanni Gardini, fuori dalla stanza dei bottoni, sarà comunque il direttore generale, Dario Mirri è stato nominato presidente. Brian Marwood, l'ex attaccante dell'Arsenal che è stato a Palermo per i primi contatti,nel gruppo figura come Managing Director of Global Football; nel consiglio, poi Simon Richard Cliff, membro del Council del City Football Group; il modenese Alberto Galassi, l'avvocato già consigliere d’amministrazione del City, e infine Diego Gigliani Uriarte, il supervisore di tutte le squadre della holding, a lungo a fianco di Ferran Soriano, destinato ad assumere la carica di amministratore delegato. Le azioni sono state divise in 3 categorie: la categoria A appartiene a Mirri (19,75%), che non potrà cedere per 5 anni le quote senza il consenso di City Group; la B B, do 0.25, all'azionariato popolare di Amici rosanero; infine la C per una quota di 80% al City Football Group. Resta il silenzio sulla posizione di Rinaldo Sagramola, legato al Palermo da un contratto da dg per un altro anno.