Scatta il Palermo, c’è La Gumina tra gli obiettivi

PALERMO- Con l’inizio del ritiro si alza ufficialente il sipario sulla nuova stagione del Palermo targato City Football Group. All’interno del cantiere, nel quale in sede di calciomercato sta lavorando il ds Castagnini coadiuvato dall’osservatore Luciano Zavagno, scalda i motori la squadra. Che domani sosterrà il primo allenamento effettivo della preparazione precampionato in programma alla “Città Esercito-Tenente Onorato” fino al 30 luglio, vigilia dell’esordio stagionale in Coppa Italia nel turno preliminare contro la Reggiana che si disputerà al “Barbera” alle ore 21. Terminate le vacanze, è tutto pronto per l’inizio delle “riprese” del nuovo film a tinte rosanero che, su input di Baldini, sarà girato in città. I primi ciak già oggi. In attesa delle visite mediche propedeutiche alla ripresa dell’attività sul campo, i rosa si raduneranno questo pomeriggio all’hotel Casena dei Colli, quartier generale e punto di riferimento per staff tecnico e giocatori, in queste settimane, per gli spostamenti giornalieri in pullman verso Boccadifalco.