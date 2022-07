PALERMO - Tensione in casa Palermo. Il club rosanero sta vivendo in queste ore uno scossone all'interno del quadro dirigenziale e tecnico. Sono arrivate, infatt, le dimissioni dell'allenatore Baldini e del direttore sportivo Castagnini. Un fulmine a ciel sereno dopo poche settimane dall'insediamento del City Football Group. Ma che il clima non era certo dei migliori si è capito questa mattina, quando la seduta di allenamento della squadra rosanero è stata sospesa.