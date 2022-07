Palermo a caccia di una scintilla in Coppa Italia

PALERMO - Primo impegno ufficiale della stagione per il Palermo, in Coppa Italia contro la Reggiana: salgono attesa e curiosità, anche se chiaramente il test non sarà probante al 100%, tra mercato che durerà un altro mese e una vicenda tecnica ancora da sistemare. E anche una rosa da valutare, tra zoccolo duro della promozione e qualche innesto che col resto dei compagni ha svolto pochi allenamenti. In panchina Di Benedetto, che bene ha fatto con la Primavera, come soluzione temporanea dopo l'addio di Baldini. E' quindi palese che la gara di stasera fornirà indicazioni che saranno attendibili fino a un certo punto, ma è anche vero che in casa rosanero ci si aspetta che scocchi la scintilla per la prima partita ufficiale. Le maggiori curiosità sono destate da chi, come De Rosa e Floriano principalmente, possono essere messi in discussione dopo la separazione con Baldini. O anche dai volti nuovi e da Brunori, chiamato a ripetere i fasti della passata stagione anche se momentaneamente non al top della condizione.