Palermo, Corini: "4-5 rinforzi per alzare il livello, ho 3 indisponibili"

PALERMO - In vista della gara contro il Bari valevole per la seconda giornata di Serie B, il tecnico del Palermo , Eugenio Corini , è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'attesissimo match. Queste le sue parole: "Il sistema di gioco? Ho un'idea di base, ma poi è chiaro che si ruota durante il percorso. Già con il Perugia si è vista la nostra base. Contro il Bari sarà dura, è una squadra di qualità, con Antenucci e Cheddira che stanno impressionando. In mezzo al campo hanno fisicità con Folorunsho e in difesa hanno giocatori esperti. Alle spalle il Bari ha un lavoro importante". Corini annuncia gli indisponibili per la gara del San Nicola: "Sala ha preso una botta e non ci sarà. Al suo posto c'è Crivello , ma devo valutare diverse cose. Out anche Devetak e Accardi . Elia è un giocatore importante che può ancora migliorare sotto alcuni aspetti, uno su tutti quello degli assist. Valente può giocare sia a destra che a sinistra. Floriano dietro Brunori dà qualità puntando l'avversario".

"L'obiettivo è chiaro: alzare il nostro livello con 4/5 rinforzi"

"L'idea è quella di alzare il nostro livello con ancora 4-5 acquisti. Contro il Bari non sarà facile. Ha vinto con merito la Serie C ed è partita forte anche in Coppa Italia e con il Parma. Conosciamo le difficoltà ma il nostro obiettivo è quello di consolidare quanto messo in mostra con il Perugia".

"Se servono altri attaccanti ci penseremo"

"Abbiamo tanti attaccanti ma ci penseremo se dovessero servirne altri. Al momento comunque vedo complicato poter portare i nuovi acquisti con noi a Bari per i tempi stretti. Damiani? Contro il Perugia ha fatto molto bene, è in crescita. A centrocampo dobbiamo alzare il livello anche numericamente. In un campionato lungo e dispendioso come la Serie B ci sarà spazio per tutti. Voglio almeno due giocatori per ruolo".