Bari-Palermo, il metodo Corini e la voglia di stupire

PALERMO - Domani a Bari non ci potranno ancora essere i nuovi acquisti, peraltro al momento non formalizzati, ma il Palermo del debutto col Perugia ha tutti i crismi per essere ritenuto affidabile e competitivo. Corini sta apportando al momento solo piccoli accorgimenti nel contesto di un sistema di gioco che resta il più collaudato e che verrà confermato al San Nicola, anche perché i centrocampisti in rosa sono sempre due, adesso che anche Luperini ha salutato i compagni e si è messo in viaggio verso Perugia, sua nuova destinazione. Ma il Genio di questo non si fa un problema: «Il modulo è un'idea di base – ripete - poi calcio è dinamico e durante la gara si occupano posizioni diverse. Tendenzialmente la base sarà quella vista col Perugia. Luperini? Sono stato avvisato dalla società di una trattativa in fase avanzata, il ragazzo è stato grande protagonista nella scorsa stagione, un'arma tattica di straordinaria importanza e io l'avrei tenuto volentieri. Ma lui voleva intraprendere una nuova strada ed ha ottenuto di andare via in un'altra società: ho potuto allenarlo solo per un giorno ma gli auguro comunque il meglio».

L’entusiasmo del Bari

Testa a Bari e il tentativo di sviare il discorso sugli arrivi che cambieranno volto alla squadra. Stulac e Di Mariano sono già in sede ed hanno effettuato le visite mediche, ormai definito anche l'accordo per l'ex Monza Bettella: «Ne parlerò quando saranno ufficializzati, ma confermo che la nostra intenzione è alzare il livello della rosa con 5-6 acquisti. Per domani non credo che ci siano i tempi per portare nessuno di loro».

Nel presentare la trasferta (la squadra partirà oggi dopo una rifinitura), Corini ha spiegato alcuni punti del suo lavoro: «Mi piace la compattezza della squadra, i ragazzi sono molto ricettivi alle mie indicazioni e questo è un bellissimo segnale. Sul piano tattico, col Perugia abbiamo fatto bene per percentuali di possesso totale, ma anche quando difendiamo la prima idea sulla riconquista della palla è andare a fare gol. Il contrattacco rapido è un concetto importante per le mie squadre. Il Bari però viaggia sull'entusiasmo, è la squadra che ha vinto il girone in cui c'era anche il Palermo, poi ha debuttato con un successo in Coppa Italia a Verona contro un avversario di A ed a Parma ha fatto subito bene contro una favorita. Dobbiamo essere preparati a una partita difficile e crescere quotidianamente come atteggiamento».

Problemi a sinistra

Un cambio obbligato in formazione: out Sala sulla corsia sinistra (“contiamo di recuperarlo per la prossima gara”), non disponibile neppure l'altro terzino appena acquistato, Devetak, così come Accardi. Non sono escluse sorprese: “Nel ruolo c'è Crivello, ma studio anche un'alternativa con piede destro da quel lato (Pierozzi o Doda, ndc.), oppure potrei fare una scelta più conservativa (Lancini?)”. Davanti, probabile conferma per l'impostazione con l'ex Floriano sotto punta dietro a Brunori, con Elia e Valente laterali.