Mattarella si emoziona al Barbera di Palermo: "Quanti ricordi"

PALERMO - Il capo dello Stato Sergio Mattarella è stato in mattinata in visita allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Una visita speciale per il club rosanero. "E' stato un piacere ritornare nello scenario unico del Barbera, dove conservo tanti ricordi - ha detto Sergio Mattarella- dopo la visita allo stadio Barbera."Per noi, è un momento memorabile già consegnato alla storia del Palermo. Grazie Presidente". -ha commentato invece il Palermo con una nota-. Il presidente della Repubblica, ha visitato anche il museo della società, ricevendo in dono dal presidente Dario Mirri la maglia rosanero con il numero 1.