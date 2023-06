Palermo in lutto: è scomparso Gaetano Troja, aveva 78 anni

PALERMO - Lutto nel Palermo. E' morto l'ex attaccante rosanero Gaetano Troja, conosciuto come Tanino. Aveva 78 anni ed era ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. Troja fu il centravanti del Palermo tra gli anni '60 e 70', diventando una vera e propria leggenda per i tifosi. Giocò con la maglia rosanero dal 1964 al 1966 e dal 1968 al 1973 firmando in totale 43 reti. Memorabile il gol in tutto di testa realizzato nel torneo 1969-1970 contro il Cagliari di Gigi Riva, firmando l'unica sconfitta della formazione sarda nella stagione dello Scudetto. In carriera Troja ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e in una stagione, anche quella del Catania.