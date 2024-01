Soleri, il bomber del Palermo strega tutti. Ma con quale attrice era fidanzato?

Gioca a Palermo. Segna e piace a tutti. E' Edoardo Soleri, 26 anni, una carriera di giramondo in mezza Europa prima della tappa di Palermo. Il bomber segna ed ha tante pretendenti non è stato messo sul mercato dal club e questo fa tutta la differenza del mondo. Sia la società che l'allenatore non intendono privarsi di lui, lo ritengono funzionale al progetto di una squadra che ha bisogno di giocatori importanti anche se partono in panchina. Come nel caso del 27 rosa, una sola presenza dall'inizio, ma la straordinaria capacità di cambiare il corso dei match ogni qual volta viene impiegato (13 subentri), anche se si tratta di pochi minuti. Sabato questa sua caratteristica si è sublimata nella maniera più clamorosa con la sua prima doppietta in rosanero (e in serie B) a decidere l'ennesimo match complicato e combattuto contro il Modena. Il Palermo gli ha rinnovato il contratto fino al 2026 e non vuole cederlo nonostante il pressing di molte pretendenti. La situazione potrebbe cambiare solo per l'intenzione specifica del ragazzo che al contrario, si sente legatissimo alla città e ad una tifoseria che dopo le ultime prodezze, si ribella all'idea di una sua partenza. Corini sabato ha rivelato che Edoardo gli ha parlato poco prima del match, ribadendo la sua volontà a stare a Palermo col ruolo attuale, non di titolare fisso ma comunque di giocatore considerato. «Ha lo spirito giusto, quello che serve alla squadra e io con lui andrei in battaglia dovunque» ha ribadito il tecnico, che anche sabato lo ha utilizzato per una fondamentale variazione tattica: non più il tridente ma due punte accanto, prima Brunori poi Mancuso, col fisico e la forza di Soleri a offrire qualità diverse. E con quella ha vinto la partita, si veda l'attacco alla profondità che ha portato al gol del 3-2. 18 su 20. Normale che uno come lui faccia gola a tantissimi club ma il Palermo prima di privarsene, dovrebbe trovare un attaccante altrettanto determinante e che accetti di partire da riserva di Brunori. Senza contare che venerdì a Catanzaro, col capitano squalificato per somma di ammonizioni, Soleri è automaticamente candidato a giocare finalmente dall'inizio. Il suo record rosanero comunque rimane particolarissimo: al terzo anno con la maglia dei siciliani, è arrivato a quota 20 gol totali in rosanero dei quali 18 segnati da subentrato.