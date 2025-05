Palermo, Tognozzi idea concreta

All’orizzonte si intravede la sagoma di Matteo Tognozzi . Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma il dirigente toscano classe 1987 è uno dei “papabili” sul quale potrebbe cadere la scelta per il consolidamento dell’organigramma tecnico. Soluzione, quella dell’ingresso di una new-entry nello staff dirigenziale, che prende corpo all’interno del club targato City Group. Il ds Carlo Osti, arrivato a gennaio al posto di De Sanctis e con il contratto in scadenza, va verso la conferma ma potrebbe essere reinquadrato. Resterebbe come responsabile dell’area tecnica con funzioni di coordinamento, e gli verrebbe affiancato una figura “deputata” alla direzione sportiva. Un profilo giovane e in grado di dare un nuovo impulso allo scouting. Settore in cui soffia aria di cambiamento (non è sicura la permanenza dell’ attuale capo scout Leonardo Masieri arrivato a Palermo nel 2022) e che nelle idee del City Group rappresenta un punto fermo.

I possibili scenari

La formula, peraltro, piace allo stesso Osti che, in attesa di capire compiti e mansioni specifiche anche in chiave mercato, gradirebbe comunque l’affiancamento di un giovane direttore sportivo con idee moderne e compatibili con la filosofia della proprietà. Tognozzi, che lo scorso 7 febbraio ha risolto il contratto con gli spagnoli del Granada, ha i requisiti giusti. E di recente è stato ricontattato dalla Juventus, società in cui ha svolto il ruolo sia di osservatore che di capo scout. Tornerà al club bianconero? Non va escluso ma, in ogni caso, l’ipotesi Palermo è una strada percorribile. C’è poi un altro Matteo sul quale focalizzare l’attenzione. Si tratta del capitano Brunori che, in caso di conferma non sarà un giocatore bandiera e, pertanto, continuerà a occupare uno slot Over. È in rosanero dall’estate 2021 ma il 1º anno era a Palermo in prestito dalla Juventus.

La festa dell'Athletic Club

In concomitanza con i primi rumors di mercato (il difensore Nikolaou è seguito dai greci dell’AEK Atene e per il centrocampista Vasic, che verrebbe ceduto in prestito, un ritorno al Padova pista concreta) c’è intanto un Palermo che festeggia. E’ l’Athletic Club che, con una sfida in famiglia con finalità benefiche, domenica ha celebrato al “Favazza” di Terrasini la promozione in serie D. Presenti gli ex rosanero Stefano Sorrentino e Luca Toni, allenatori per l’occasione delle due squadre in campo.