Palermo, Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

Dopo aver sollevato dall'incarico Alessio Dionisi , al termine di una stagione caratterizzata da alti e bassi, il Palermo ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Filippo Inzaghi , allenatore reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa. Contratto pluriennale per il tecnico piacentino. "Il momento giusto esiste", parola di Inzaghi.

Palermo, Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore: è ufficiale

"Il Palermo FC - si legge nella nota ufficiale del club rosanero - comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Inzaghi: "Il momento giusto esiste"

Queste le prime parole di Filippo Inzaghi a margine dell'annuncio ufficiale: "Il momento giusto esiste, ho sempre pensato che fosse così, anche se più volte mi sono sentito ripetere il contrario. Che bisogna agire e basta, perché il tempo dilata ma non risolve. Però c'è sempre un momento giusto e accorgersi del suo arrivo è un talento prezioso. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco, aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto, ho sofferto molto, ho esultato molto. Ho vissuto, molto, ma ogni cosa che ho fatto l'ho fatta al momento giusto. E anche questa".