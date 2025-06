Palermo super: c'è anche Elia per Inzaghi

Fino all'inizio del ritiro, il Palermo lascerà in stand by la situazione portieri. Ballano molte soluzioni e saranno solo le impressioni del campo a spostare l'ago delle decisioni. Osti si è fortemente interessato a Jonathan Klinsmann (28), dopo l'ottima annata a Cesena tanto che persino il padre Jurgen, ex bomber dell'Inter e Ct della Germania, si era informato caldeggiando Palermo come piazza di grande livello. Ma al momento i rosa hanno deciso di congelare la trattativa. Il nodo principale è la verifica delle condizioni di Alfred Gomis (31), acquistato la scorsa estate ma che dopo un inizio promettente ha compromesso l'intera stagione per un grave infortunio al tendine rotuleo. La ripresa del senegalese sembra completa, il Palermo lo ritiene assolutamente all'altezza di partire titolare ma preferisce valutare bene la sua efficienza fisica prima di escludere interventi sul mercato. Oltre a Klinsmann resta aperta la pista Audero (29): l'ex Inter sarebbe disponibile a tornare in rosanero, stavolta a titolo definitivo, ma l'operazione è molto onerosa. Il contratto che lo lega al Como è pesante e al momento il club lariano non è disposto a concedere sconti. Anche in questo caso il Palermo preferisce aspettare. Dato per assodato che Desplanches sarà mandato a giocare in prestito (ma i rosa continuano a ritenerlo il portiere del futuro), c'è infine un'altra ipotesi. Se Gomis fornisse totale affidabilità, il Palermo cercherebbe un nome ancora diverso dai precedenti (da considerarsi potenziali titolari), cioè un secondo di livello. E nel frattempo la società porterà in ritiro il giovane Cutrona (2006) cui ha appena fatto firmare il primo contratto da professionista.