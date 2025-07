Palermo, due rebus. E la soluzione Gyasi

Palermo, una settimana e inizia il ritiro

Il Palermo aspetta fiducioso la soluzione dei “nodi” che stanno bloccando operazioni considerate ormai chiuse, ma non muta di un millimetro i suoi programmi: Palumbo ed Elia restano le prime scelte nel progetto tecnico targato Osti-Inzaghi (fermo restando che l'allenatore vuole valutare durante il ritiro tutti gli elementi a disposizione), e c'è la convinzione che alla fine tutto si appianerà, anche se la conseguenza sarà un ritardo dei tempi delle ufficialità e dunque anche dell'inserimento dei “nuovi” nel gruppo squadra. Ciò non di meno, trattandosi di giocatori importanti, meglio cautelarsi ed avere pronti comunque rimedi alternativi. Per la fascia ad esempio, in attesa dello “sblocco” di Elia, su cui sta lavorando lo Spezia che ormai aveva dato l'ok all'operazione, i rosanero hanno fatto un pensiero su: Gyasi viene da 5 anni consecutivi di serie A fra Spezia ed Empoli, ha grande fisicità ed ottima velocità, anche se le sue caratteristiche da esterno di destra sono più nettamente offensive.

La sensazione comunque è che da domani molti veli si squarceranno. Del resto, siamo ormai alle soglie del ritiro che inizierà il 13 in Val d'Aosta e che sarà preceduto dalle visite mediche che i neo rosa effettueranno nel centro J Medical di Torino. In realtà al momento di volti totalmente nuovi non ce n'è neppure uno ma il mercato come noto dura fino a tutto agosto e può ancora riservare parecchie sorprese. L'esterno mancino Tommaso Augello (30) sarà certamente ufficializzato prima della partenza per Chatillon, poi gli altri obiettivi a breve termine di Osti sono due difensori, un destro che sarà l'alter ego di Diakitè e un mancino come vice Ceccaroni, un centrocampista di proiezione offensiva (2 se non dovesse arrivare Palumbo) e probabilmente un giocatore duttile a completare il reparto. La rosa portieri sarà definita durante il ritiro, con l'ex Brescia Lezzerini primo nome da considerare come alternativa a Gomis. Nessuna chance per chi è ormai considerato irrimediabilmente fuori dal progetto rosanero: non saranno le attuali e contingenti difficoltà di completamento della rosa a far mutare una decisione già presa. Gli elementi sotto contratto che non saranno ceduti entro il 13, non verranno convocati per il ritiro e resteranno ad allenarsi a Torretta con uno staff tecnico e di preparatori di primo livello, come prevede il contratto. Si tratta di Nikolaou , Buttaro , Verre , Di Mariano, Insigne e Saric . Per alcuni di loro in realtà ci sono trattative in corso: su Nikolaou c'è un timido interessamento del Bari, Insigne solletica l'Avellino, Buttaro la Carrarese. I giovani Vasic e Corona invece faranno parte del gruppo di Inzaghi, valutati in ritiro dal nuovo mister ma quasi certamente ceduti in prestito prima dell'inizio della stagione.