Palermo, è tempo di tornare in serie A: dall'arrivo di Inzaghi ai colpi di mercato, i rosanero ora sognano

Sono passati quasi 10 anni, troppi per un club come il Palermo. Dopo i play off dello scorso anno, ora i rosanero vogliono tornare in Serie A e regalare alla Sicilia una nuova avventura. Le premesse, stavolta, ci sono tutte anche se guai montarsi la testa. Il Palermo, infatti, parte come già come favorita di un campionato che vede sempre una concorrenza agguerrita. Ma il club rosanero stavolta ha tutto: una base solida, una tifoseria numerosa, il City Group alle spalle, una buona rosa