Palermo, Inzaghi detta le sue regole

La chiarezza di Inzaghi appare al momento la migliore garanzia per le ambizioni del Palermo. Chiaro il progetto tattico ma anche la necessità di non dare nulla per scontato («nessuno ha il posto assicurato, dovremo correre forte anche senza palla, in B se non dai sempre il 100% vai poco lontano»), chiara la responsabilità che la squadra sa di doversi assumere («abbiamo alle spalle una grande società e una grande tifoseria»), chiare le scelte sui giovani per cui Pippo si è speso senza mezzi termini. Peda, Corona e per lui anche Vasic («ma non deciderò da solo, sentirò la società») non sono tappabuchi ma pedine importanti di un gruppo di 25 che dovrà prevedere alternative di assoluto livello. «I nostri giovani sono forti e non vedo perché dobbiamo darli agli altri». Al momento l'unica incertezza è il portiere: «Per Gomis decideremo fra 20 giorni, se capiamo che ha tutto per fare il titolare resta, se pensiamo che ci sia un margine di rischio, vedremo anche per il suo bene». E solo in quel caso (Alfred ha ottimo mercato in Francia) tornerà calda la pista Klinsmann.