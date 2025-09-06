Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gyasi esclusivo: "Pronto a tutto per il Palermo e per Inzaghi. Il Barbera? Magico"

Intervista all'attaccante ghanese, palermitano di nascita, arrivato in rosanero nel mercato estivo: cos'ha detto
Paolo Vannini
1 min
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

PALERMO - La nascita a Palermo, il calcio a piedi nudi in Africa, i gol che hanno segnato la sua carriera, l'eclettismo, il boato del Barbera. Intervista a cuore aperto con Emanuel Gyasi, uno degli acquisti rosanero di maggior spessore (dopo 5 anni di A) in una stagione di ambizioni. Ecco il suo racconto in esclusiva.

Gyasi, lei a Palermo è nato ma non ci ha mai davvero vissuto.
«C

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte