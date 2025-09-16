Palermo, Pohjanpalo è il bomber perfetto

PALERMO - Il Palermo si gode un super Pohjanpalo . Con una doppietta, la sesta in B e la prima con la maglia rosanero, il 31enne attaccante finlandese è stato “l’uomo copertina” della vittoria contro il Sudtirol. Protagonista in una gara in cui ha avuto pochi palloni giocabili. Ecco cosa significa essere decisivi: essere in grado, anche in una partita in cui la luce si accende ad intermittenza, di determinare al momento opportuno. Con astuzia e anche con qualità come dimostra il controllo orientato con cui all’80’ ha creato le premesse per il definitivo 2-0.

Pohjanpalo, numeri impressionanti

Il peso specifico di Pohjanpalo ha diverse unità di misura. Impressiona la facilità con la quale il numero 20 rosanero esercita la propria forza. Joel segna in qualsiasi momento del match (al “Druso” ha lasciato il segno all’alba e al tramonto della partita) e in tutti i modi. Domenica è entrato nel tabellino dei marcatori con un colpo di testa (quinto gol con i rosanero con questa modalità) e di sinistro. E anche le statistiche contribuiscono alla sua incoronazione. Contro il Sudtirol, squadra contro la quale aveva segnato una doppietta anche nel febbraio 2024 con il Venezia, è salito a quota 12 reti con la maglia del Palermo. Dopo il suo arrivo nel mercato invernale della scorsa stagione il “vichingo” ha avuto un impatto straordinario sancito da 9 gol in 9 partite e, dopo una leggera flessione, in questo avvio di campionato ha ripreso a segnare con continuità. Dei 4 gol realizzati dagli uomini di Inzaghi dopo le prime 3 giornate, 3 portano la firma del finlandese che contro il Frosinone prima della sosta, peraltro, ha colpito un palo e una traversa. I numeri sono eloquenti e confermano che Pohjanpalo è il valore aggiunto del Palermo.

Pohjanpalo, una doppietta per sognare

La chiave vincente di una squadra che, grazie alla sua doppietta, domenica ha sfatato un tabù relativo alla serie B dato che nel campionato cadetto non vinceva la prima gara esterna dal 1977. E si è imposta sul campo di una compagine ostica come il Sudtirol: «Una grande partita contro un avversario molto forte fisicamente - ha dichiarato nel post-gara Joel contento per la doppietta realizzata il giorno dopo il suo compleanno - e vedere prima del match un centinaio di tifosi rosanero davanti all’hotel è stata una grande emozione per tutta la squadra».

Palermo, ecco il big match con il Bari

Che ieri mattina, intanto, ha iniziato a Torretta la preparazione in vista della sfida con il Bari in programma al “Barbera” venerdì sera. In forte dubbio la presenza di Diakité. Il difensore maliano aveva già accusato problemi intestinali al rientro in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale e domenica sera, dopo il ritorno in città dalla trasferta di Bolzano, ha avuto ancora dei disturbi allo stomaco. E’ stato accompagnato in ospedale e, a scopo precauzionale, è stato ricoverato con la diagnosi di gastroenterite.

