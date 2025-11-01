Palermo festeggia 125 anni di storia al Barbera: sfilata con quaranta ex rosanero

Palermo, sfilata al Barbera con tanti ex giocotori per i 125 anni del club

A dare il via alla cerimonia è stato l’attore palermitano Vincenzo Ferrera, protagonista di un monologo dedicato alla storia gloriosa della squadra. Il pubblico ha poi assistito a momenti di musica e spettacolo, con coreografie e performance sulle note di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Grande accoglienza anche per i circa quaranta ex giocatori rosanero che hanno compiuto un giro d’onore sul terreno di gioco. Tra i nomi più applauditi Javier Pastore, Luca Toni, Giulio Migliaccio, Stefano Sorrentino, Lamberto Zauli e Amauri. Presenti anche leggende rosanero delle varie epoche, da quelli del "Palermo dei picciotti" come Vasari, Ferrara, Giacomo tedesco, Berti, Ignoffo; i protagonisti della promozione in serie C come Ricciardo, Martin, Floriano, Crivello, Santana (ha vestito la maglia rosanero dalla A alla D) ed ex allenatori come Beppe Iachini e Gianni De Biasi. Poi Dj, danza acobatica e tanta musica fino all'ingresso in campo delle due squadre salutato dalla coreografia della curva nord con i colori rosanero e la scritta 125. In campo la squadra ha indossato una maglia celebrativa, esclusivamente per il match con il Pescara.