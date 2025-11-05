Brunori: “Palermo, vivo per te. E il bello deve arrivare”

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Matteo Brunori, buon compleanno. Bel modo di festeggiarlo, segnare il 1º gol stagionale.«Serata perfetta: il gol lo aspettavo, volevo aiutare la squadra anche in fase di realizzazione, è arrivato nel giorno del compleanno congiunto, sia mio che del club e con una vittoria importante».
Un modo per sancire il legame fra lei e Palermo.
«Con questi colori ho vissuto gli ultimi 5 ann
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte