Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Brunori: “Palermo, vivo per te. E il bello deve arrivare”© LAPRESSE

Brunori: “Palermo, vivo per te. E il bello deve arrivare”

Il bomber in gol dopo sei mesi di digiuno non si vuole fermare: ecco le sue parole
1 min
Palermo

Palermo

Tutte le notizie sulla squadra

 Matteo Brunori, buon compleanno. Bel modo di festeggiarlo, segnare il 1º gol stagionale. 

«Serata perfetta: il gol lo aspettavo, volevo aiutare la squadra anche in fase di realizzazione, è arrivato nel giorno del compleanno congiunto, sia mio che del club e con una vittoria importante». 

Un modo per sancire il legame fra lei e Palermo. 
«Con questi colori ho vissuto gli ultimi 5 ann

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community