Cosa serve a Inzaghi

Ma cosa manca a questo Palermo per oltrepassare il guado e tornare a essere la squadra “ingiocabile” che continua a stare nella testa di Inzaghi sin dall’inizio di questa stagione, vista solo a sprazzi e poi mai più? Nemmeno a Chiavari. Evidentemente manca l’arma che ha reso letale il tecnico piacentino in questa categoria: una fame insaziabile in campo contro ogni tipo d’avversario. È forse stata questa la sua principale virtù sin dalla prima esperienza in panchina, a Venezia, avventura costruita attraverso una promozione dalla C, tra l’altro coadiuvato da un personaggio caro ai palermitani come il direttore Giorgio Perinetti, ora peraltro vicino di casa. Ma ovunque Superpippo abbia allenato, il tratto caratteriale è stato identico: l’inseguimento ossessivo del risultato. Dalla promozione dei record a Benevento sino a quella ricercata con caparbietà nello scorso torneo a Pisa — riportato in A dopo 34 anni — la forza è sempre stata nella capacità di azzannare l’avversario senza supponenza e con umiltà. Anche perché, una volta di più, si è capito che non vinci solo perché ti chiami Palermo e hai alle spalle un colosso economico-finanziario senza eguali come il City Group. Soprattutto se hai paura, ti imborghesisci e perdi puntualmente qualcosa nelle regole d’ingaggio di Inzaghi.